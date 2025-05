Izborna Skupština 13. juna

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor Košarkaškog saveza usvojio je predlog da izborna Skupština bude održana 13. juna i on će biti dostavljen predsjedniku na usvajanje, saopšteno je iz te asocijacije.

Delegati Skupštine biraće novog predsjendika, nakon ostavke Jelene Dubljević.

Odlučeno je da u najskorije vrijeme bude održana još jedna sjednica Upravnog odbora, na kojoj će biti razmatran Izvještaj o finansijskom poslovanju Košarkaškog saveza u 2024. godini.

Saopšteno je da je da su na sjednici UO razmatrana pitanja u vezi sa organizacijom nesmetanog funkcionisanja Saveza u narednom periodu.

