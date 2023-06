IMZE – Košarkaši pobijedili Kipar

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je Kipar 80:70, u trećem kolu grupne faze turnira na Igrama malih zemalja Evrope.

Tim trijumfom, drugim na turniru, crnogorski košarkaši plasirali su se u polufinale.

Savladali su i Luksemburg na startu turnira, dok su juče poraženi od Malte.

Crna Gora će se u polufinalu, koje je na programu sjutra, igrati sa poraženim iz večerašnjeg duela Malte i Luksemburga.

U pobjedi nad Kiprom najefikasniji su bili Nenad Vuković i Balša Živanović sa po 18 poena, 12 je upisao Viktor Vujisić, a deset Filip Anđušić.

