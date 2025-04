Ibar na turniru u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Klub košarkaša u kolicima Ibar iz Rožaja učestvovaće na međunarodnom turniru, koji će naredna dva dana biti odigran u Ohridu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Turnir će okupiti četiri ekipe iz četiri države regiona.

Nastupiće, osim domaćeg HOUP sporta iz Skoplja i rožajskog kluba, još niški Nais i CSKA iz Sofije.

Turnir će biti odigran u dvorani Biljanini izvori, a igraće se po sistemu svako sa svakim.

