Helios slavio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice Bemaks poraženi su večeras pred svojim navijačima od Heliosa iz Domžala 83:59, u utakmici drugog kola Top osam faze ABA druge lige.

To je drugi poraz podgoričkog tima u Top osam fazi, nakon što je pred svojim navijačima izgubio i od Zlatibora iz Čajetine 72:70.

Podgorica, koja je bila oslabljena neigranjem Balše Živanović, sa podmlađenim rosterom bila je ravnopravna do sredien treće četvrtine.

U nastavku fizički jači i iskusniji tim, uz dobre procente šuta za tri poena, uspio je da serijom 32:6 napravi veliki preokret i dođe do pobjede.

Helios je do pobjede vodio Jure Špan sa 21, dok je Blaž Mahkovič ubacila 19 poena.

U ekipi Podgorice dvocifreni su bili Ksavije Rodes sa 14 i Entoni Smit sa 13 poena.

Podgorica će u narednom kolu, 5. marta, igrati u Sarajevu protiv Bosne.

