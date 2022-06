Gojković objavio spisak za SP

Podgorica, (MINA) – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković objavio je spisak od 15 igrača koji će konkurisati za Svjetsko prvenstvo u Budimpešti.

Šampionat svijeta na programu je od 21. juna do 3. jula.

Najavljeno je da će konačni spisak biti određen dva dana prije prvog kola na Svjetskog prvenstva.

Saopšteno je da dvije rezerve mogu da ostanu uz tim u slučaju koronavirusa.

Na spisku putnika u glavni grad Mađarske nema Vladana Spaića, a prednost su na poziciji centra dobili Miroslav Perković i Savo Ćetković.

Nema ni Aljoše Mačića zbog povrede kuka, kao ni Dimitrija Obradovića.

Na šampionatu svijeta debitovaće Bjelorus Kanstantin Averka, koji je nedavno dobio crnogorski pasoš.

Na spisku su Dejan Lazović, Petar Tešanović, Marko Mršić, Uroš Vučurović, Uroš Čučković, Vlado Popadić, Kanstantin Averka, Vasilije Radović, Miroslav Perković, Dušan Matković, Marko Petković, Savo Ćetković, Bogdan Đurđić, Dušan Banićević i Lazar Andrić.

Crnogorski vaterpolisti sjutra putuju u Beograd, a do polaska u Budimpeštu 20. juna treniraće u Bečeju, gdje će im sparing partner biti Sjedinjene Američke Države.

Rivali u grupi A su Mađarska, Brazil i Gruzija.

Pobjednik grupe izboriće direktan plasman u četvrtfinale, a drugoplasirani i trećeplasirani će u osminu finala.

