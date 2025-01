Fon Almen pobijedio u Vengenu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Franjo fon Almen pobjednik je četvrtog superveleslaloma sezone, koji je za Svjetski kup aplskih skijaša vožen danas u Vengenu.

Do prve pobjede u Svjetskom kupu došao je u vremenu minut, 47 sekundi i 65 stotinki.

To je njegovo treće pobjedničko postolje ove sezone, nakon što je bio drugoplasirani u spustu u Bormiju i Val Gardeni.

Fon Almen je deset stotinki bio brži od drugoplasiranog Austrijanca Vinsenta Krihmajera, dok je treći bio Švajcarac Stefan Rožentan sa zaostatkom od 58 stotinki.

Na četvrtom mjestu završio je Kanađanin Džejms Kroford, peti je Italijan Domini Paris, a šesti njegov sunarodnik Matija Kase.

Švajcarac Marko Odermat, koji je danas bio sedmi, zadržao je čenu poziciju u plasmanu superveleslaloma sa 241 bodom.

Krihmajer je drugi sa 222, a treći Fredrik Meler sa 220 bodova.

Odermat je na čelu i u generalnom poretku Svjetskog kupa sa 766 bodova.

Norvežanin Henrik Kristofersen je drugi sa 574, dok je treći Loik Mejar 483 boda.

