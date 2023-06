Finalni turniri Kupa Crne Gore naredne tri godine u Bemaks areni

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše i rukometašice i u naredne tri godine biće organizovan u Bemaks areni u Podgorici, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Dvorana koja je otvorena u maju 2019. godine nedavno je za Dan nezavisnosti, prvi put bila domaćin završnog turnira Kupa.

Potpisivanjem ugovora između predsjednika Rukometnog saveza Petra Kapisode i direktora Bemaks arene Lazara Vukčevića, ozvaničeno je da će domaćin ostati isti i u naredne tri godine.

Kapisoda je podsjetio da je Bemaks arena nekoliko puta bila domaćin muškoj i ženskoj reprezentaciji i da su u dvorani koja ispunjava sve međunarodne standarde, dočekani na najbolji način od svih zaposlenih.

“I nedavno organizovani finalni turnir Kupa pokazao se kao pun pogodak, to je utisak svih aktera i gledalaca, pa sa zadovoljstvom možemo da kažemo da domaćina nećemo mijenjati u naredne tri godine. Želja Saveza je da organizacija finalnog turnira Kupa svake naredne godine bude na još većem nivou i da to bude svojevrsni praznik rukometa, a uvjeren sam da će tako i biti“, kazao je Kapisoda.

Vukčević je naglasio da im je veliko zadovoljstvo što su u prilici da nakon “lavica” i “lavova”, budu domaćini finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometašice i rukometaše u naredne tri godine.

“Trudićemo se da i u narednom periodu budemo dobri domaćini”, kazao je Vukčević.

