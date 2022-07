Elektroprivreda šampion kolo prije kraja

Podgorica, (MINA) – Šahisti Elektroprivrede iz Nikšića, kolo prije kraja, odbranili su titulu i pobjednici su ovogodišnje Premijer lige u šahu.

Nikšićani su slavili osmi put u isto toliko kola, pobjedom nad Mimozom minimalnim rezultatom 3,5-2,5.

Pobjedu je donio Denis Kadrić koji je savladao Dušana Lekića na prvoj tabli, dok je preostalih pet duela nakon velike borbe završeno remijima.

Ljubitelje šaha u Crnoj Gori može radovati igra Kadrića, koji je sjajnim partijama u ligi najavio da će biti veliko pojačanje i osvježenje za crnogorsku reprezentaciju.

Velemajstor Boban Bogosavljević ostvario je sedam poena u osam odigranih partija.

Nikšićani imaju osam bodova više od drugoplasiranog Crnogorca, a u poslednjem kolu sastaju se sa gradskim rivalom, ekipom Mladosti.

U drugom derbiju kola Herceg Novi je savladao Budućnost rezultatom 3,5-2,5.

Pobjedu Herceg Novom donijeli su velemajstor Nebojsa Nikčević koji je savladao Blaža Kalezića i fide majstor Armin Mušović koji je savladao Vladimira Pajkovića.

Jedini raspoložen u redovima Budućnosti bio je reprezentativac Andrej Šuković, koji je nadigrao Nebojšu Nikolića.

Upravo su Budućnost i Herceg Novi izjednačeni na diobi trećeg mjesta, a broj poena će odrediti ko će biti osvajač bronzane medalje.

Budućnost u posljednje kolo ulazi sa pola poena više i ima blagu prednost.

Budućnost se sastaje sa Rudarom, a Herceg Novi sa ekipom Prosvjete.

Crnogorac se nalazi na drugom mjestu i ukoliko opravda ulogu favorita protiv ekipe 7. Oktobra, osvojiće srebrnu medalju.

Crnogorac je danas sa 5-1 danas savladao Mladost.

Omladinac je savladao Prosvjetu rezultatom 4-2, a sve partije u meču su odlučene.

Rudar i 7. Oktobar se sele u prvu ligu, a njihov duel danas okončan je rezultatom 3-3.

Kolo prije posljednje kola Elektroptivreda je prva sa 24 boda, na drugom mjestu je Crnogorac sa 16, na diobi trećeg mjesta su Budućnost i Herceg Novi sa 15, zatim slijede Mimoza i Omladinac Budućnost sa 13, na sedmom mjestu je Mladost sa 9, Prosvjeta je osma sa sedam bodova.

Rudar je pretposljednji na tabelu sa dva boda, dok je posljednji 7. Oktobar sa samo jednim bodom.

Sjutra je na programu deveto kolo, a partije počinju od 11 sati.

Makon završetka će biti organizovana svečana ceremonija zatvaranja.

