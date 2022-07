Đukanović čestitao mladoj košarkaškoj reprezentaciji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović čestitao je mladoj košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore i stručnom timu na osvojenoj bronzanoj medalji na Evropskom prvenstvu, navodeći da su stasale generacije za velika djela i vrhunske rezultate.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u meču za treće mjesto na Evropskom prvenstvu, selekciju Izraela 86:77.

“Čestitke našoj mladoj košarkaškoj selekciji i stručnom timu na osvojenoj bronzanoj medalji na evropskom prvenstvu u košarci, najboljem rezultatu na evropskim šampionatima. Stasale su mlade generacije za velika djela i vrhunske rezultate”, napisao je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

Đukanović je poručio da se Crna Gora ponosi njima, s vjerom u sjajnu budućnost crnogorskog sporta – najbolje legitimacije u Evropi i svijetu.

