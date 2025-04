Đinović nokautom do titule u Briselu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović osvojio je zlatnu medalju na prestižnom turniru Brussels Capital Tournament u La Hulpeu, predgrađu glavnog grada Belgije.

Član Bokserskog kluba Zlatičanin do pobjede u finalnom meču kategorije do 60 kilograma došao je pobjedom protiv Indijca Dikšanta Dahija prekidom u trećoj rundi.

Dominirao je Đinović od početka borbe, a sjajno izdanje u borbi za zlato krunisao je u trećoj rundi, kada je snažnim udarcem poslao na pod rivala.

Indijac nije uspio da oporavi, pa je sudija prekinuo borbu.

Crnu Goru je na turniru u Briselu predstavljala i Bojana Gojković, koja je u kategoriji do 60 kilograma osvojila bronzanu medalju.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je izuzetno ponosan na izdanje crnogorskih reprezentativaca na jakom turniru u Belgiji.

“Uspjeh je potvrda da se trud i posvećenost na treninzima isplate. Turnir nam je pokazao da imamo kvalitet da se nosimo sa najboljima, ali i da još ima prostora za napredak. Nastup u Briselu nam je bio veoma važan da testiramo našu formu. Uvidjeli smo na čemu treba dalje da radimo”, rekao je Ružić.

On je istakao da se Gojković nije borila u svojoj kategoriji, već do 60 kilograma i najavio da će se ubuduće nastupati da nastupa samo u toj kategoriji.

“Đinović je u odnosu na turnir u Azerbejdžanu prije 20 dana dosta popravio formu. Nastavljamo sa radom za glavni cilj ove godine, a to je Svjetsko prvenstvo za seniore u Liverpulu u septembru”, rekao je Ružić.

Turnir u Belgiji je okupio vrhunske bokserke i boksere iz Francuske, Australije, Italije, Poljske, Indije, Srbije, Turske, Holandije, Švajcarske, Kosova, Crne Gore i domaćina Belgije.

