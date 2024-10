Đinović izborio polufinale i obezbijedio bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Sofiji.

On se tako pridružio Bojani Gojković, koja je u utorak takođe plasmanom u polufinale obezbijedila najmanje bronzu u Sofiji.

Đinović, član kluba Zlatičanin, danas je u četvrtfinalu kategorije do 60 kilograma, nakon sjajne borbe i dominacije, posebno u prve dvije runde pobijedio Moldavca Vladislava Vaskovskija jednoglasnom odlukom sudija.

Iako je za rivala imao znatno visočijeg boksera, sa dužim rukama, Đinović je nametnuo svoj stil borbe, uspješno je prilazio Moldavcu, precizno ga pogađao i sakupljao poene, tako da za sudije nije bilo nikakvih dilema.

Prethodno je crnogorski reprezentativac u osmini finala eliminisao Bjelorusa Vladislava Smalouskija.

Rival Đinoviću u polufinalu, koje je na programu sjutra, biće domaći bokser, Bugarin Radoslav Rosenov, koji je u četvrtfinalu, takođe jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Ruslana Gadirova iz Azerbejdžana.

I Gojković će na ring sjutra, a njena rivalka u borbi za finale kategorije do 57 kilograma biće Bjeloruskinja Marina Muliarčik.

Na putu do polufinala članica BK Budva je eliminisala Engleskinju Oliviju Grejs Holms u osmini i Mađaricu Rebeku Doboš u četvrtfinalu.

Dvije medalje u Sofiji, bez obzira kojeg će biti sjaja su u tako jakoj konkurencij veliki uspjeh za crnogorski boks.

Sa crnogorskim bokserima u glavnom gradu Bugarske su selektor Nikola Ružić i trener BK Zlatičanin Momčilo Zlatičanin.

