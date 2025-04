Dedivanović bronzana u Pragu, postavljeno sedam ličnih rekorda

Podgorica, (MINA) – Crnogorska plivačica Iskra Dedivanović osvojila je bronzanu medalju u trci na

50 metara leđno na međunarodnom paraplivačkom mitingu u Pragu.

Uspješan nastup komletirala je sa dva lična rekorda i četiri peta mjesta u trkama na 50 i 100 metara slobodno i 100 metara prsno i leđno.

Ogroman napredak podgoričkog kluba Mako potvrdili su i Ognjen Rončević sa dva i Đurđa Borović sa tri lična rekorda.

Trener Danijela Bulatović kazala je da je ponosna na sve takmičare tog kluba.

“Njihova borbenost, posvećenost i želja za napretkom bili su vidljivi u svakom nastupu. Osvojena medalja i brojni lični rekordi najbolji su dokaz da smo na pravom putu. Bravo ekipo”, kazala je Bulatović.

Ona se zahvalila roditeljima na nesebičnoj podršci, prisustvu i navijanju.

“Vaša energija je neprocjenjiva snaga za našu djecu”, rekla je Bulatović.

Nastup plivača u Pragu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

