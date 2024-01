Crnogorski vaterpolisti sjutra protiv Francuske

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti igraće sjutra u Dubrovniku protiv Francuske utakmicu prvog kola A grupe Evropskog prvenstva.

Kako je saopšteno iz Vaterpolo plivačkog saveza, vaterpolisti su doputovali u Dubrovnik i odradili trening na bazenu na kome će od sjutra igrati mečeve A grupe u kojoj su još Španija i domaćin Hrvatska.

Seleketor Vladimir Gojković kazao je da su odradili sve što su planirali u tri sedmice priprema.

“Izabrali smo 15 igrača za koje mislimo da su najbolji u ovom momentu i vjerujem da smo spremni da na najbolji način predstavimo Crnu Goru”, rekao je Gojković.

On je kazao da je otvaranje turnira uvijek specifično, da se spremaju za taj meč.

Gojković je ocijenio da imaju velike šanse da pobijede Francusku.

Crna Gora je pobijedila Francusku u kontrolnom meču na turniru u Italiji 17:11, ali Francuzi nijesu bili kompletni.

„Francuska je igrala bez petorice igrača koji su nosioci igre, svjesno su ih odmarali. Čeka nas potpuno drugačija utakmica i spremamo se za to što mislimo da možemo da očekujemo“, rekao je Gojković.

On je istakao da svako veliko takmičenje donosi pritisak i da je tenzija potrebna kako bi bili pravi.

“Ko ne osjeća tenziju ne bi trebalo ni da igra. Vjerujem da ćemo je kanalisati na pravi način. Brzo ćemo sve vidjeti. Momci su dobro radili, sada to treba da pokažu na bazenu“, rekao je Gojković.

Vladan Spaić istakao je da je najvažnije da su svi zdravi, da idu u kompletnom sastavu i da su spremni da daju maksimum.

“Očekujemo iskorak u odnosu na prošlo ljeto. Bilo je tada dobrih stvari, mislim da je momenat za više i da ova selekcija to može, jer ima kvalitet”, rekao je Spaić.

On je, govoreći o meču sa Francuskom, kazao da ih očekuje neizvjestan duel i da je u pitanju selekcija koja je najviše napredovala posljednjih godina.

“Ušla je i u top 8, ali mislim da smo favoriti i da od nas zavisi to što će da se događa u bazenu“, naglaso je Spaić.

Utakmica sa Francuskom počeće u 17 sati.

Evropsko prvenstvo je kvalifikaciono za šampionat svijeta, koji se igra već narednog mjeseca u Dohi, ali i za Olimpijske igre.

Nakon meča sa Francuskom, Crnoj Gori slijedi duel sa Španijom 6. januara, a dva dana kasnije sa Hrvatskom.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće dvije prvoplasirane selekcije u grupi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS