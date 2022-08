Crnogorski vaterpolisti bolji od Španije

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Španiju 11:8, u utakmici trećog kola D grupe Svjetskog prvenstva za igraće do 18 godina u Beogradu.

Crnogorski vaterpolisti tim trijumfom, trećim u dosadašnjem dijelu takmičenja, kao prvoplasirani završili su nastup u grupi.

U prva dva kola bili su ubjeldjivi protiv Južne Afrike 20:6 i Kanade 23:3.

Ekipa koju predvodi trener Vido Lompar nadigrala je Španiju, a do pobjede došla je zahvaljujući seriji od 5:0 sa kraja treće i početkom četvrte četvrtine.

Španija je, nakon vođstva Crne Gore od 2:0, napravila preokret i povela 5:3, a vodila je i 6:5.

Uslijedio je veliki preokret za vođstvo Crne Gore od 10:6.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Neđo Baštrica sa pet golova, Danilo Stupar postigao je dva, a po jedan Balša Vučković, Pavle Krivokapić, Miloš Vukšić i Lazar Vukićević.

Lompar je kazao da su njegovi izabranici ostvarili veliku pobjedu protiv jednog od glavnih favorita za tron.

“Sjajna igra momaka, zaslužili su ovo nakon svega što su pokazali ovo ljeto, i prvi cilj je ispunjen. Međutim, ne smijemo stati na ovome, već se pripremati za meč četvrtfinala, da dođemo do još jednog velikog rezultata za crnogorski vaterpolo”, rekao je Lompar.

Crna Gora je kao pobjednik grupe izborila direktan plasman u četvrtfinale.

