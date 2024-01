Crnogorski vaterpolisti bolji od Francuske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu na startu Evropskog prvenstva u Hrvatskoj.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u Dubrovniku Francusku nakon penala, u prvom kolu A grupe.

Utakmica je u regularnom toku završena 10:10, nakon čega se pristupilo izvođenju penala gdje su Ajkule bile preciznije i došle do pobjede rezultatom 20:19.

Dušan Matković postigao je tri gola, Miroslav Perković dva, a po jednom u strijelce su se upisali Aljoša Mačić, Vlado Popadić, Vladan Spaić, Konstantin Averka i Aleksa Ukropina.

U francuskoj selekciji najbolji je bio Tomas Vernu sa četiri gola.

U drugom meču A grupe, od 20 sati i 15 minuta, rivali će biti Hrvatska i Španija.

Crnogorsku selekciju 6. juna čeka duel sa Španijom, dok će se dva dana kasnije sastati sa Hrvatskom.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće dvije prvoplasirane selekcije u grupi.

