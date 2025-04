Crnogorski stonoteniseri bez medalje u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri bez medalje završili su nastup na prvom Balkanskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u Vrnjačkoj Banji.

Takmičenje u dublu i miks dublu završili su u grupi i ostali bez šansi da se domognu borbi za medalje.

U miks dublu, u kategoriji 18, Milijana Ćirković i Uroš Gugolj sa pobjedom i dva poraza bili su trećeplasirani.

Isti plasman imali su i Igor Mijović i Đuro Krivokapić u dublu.

Dan ranije, u pojedinačnoj konkurenciji, u četvrtfinalu, na korak od medalje zaustavljeni su Milijana Ćirković (kategorija 6-7) i Uroš Gugolj (8-10), dok su u grupi eliminisani Đuro Krivokapić i Igor Mijović.

Crnogorske stonotenisere u Vrnjačkoj Banji predvodio je trener Čedomir Damjanović.

Nastup stonotenisera na Balkanskom prvenstvu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS