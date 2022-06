Crnogorske teniserke pete u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore kao petoplasirana završila je nastup na turniru treće grupe Evro-afičke zone Bili Džin King kupa.

Crnogorske teniserke poražene su danas u Ulcinju, u meču za četvrto mjesto, od Moldavije 2:1.

Moldavija je povela pobjedom Arine Gamretkaje protiv Petre Mirković 2:0 (6:3 i 6:2).

Crnogorska selekcija izjednačila je nakon što je Renata Farima zbog povrede predala meč Ivi Lakić.

Lakić je do prekida vodila 4:2 u prvom setu.

Pobjednika duela odlučio je dubl Gametkaja i Jekaterina Visnevskaja, koje su pobijedile Lakić i Mirković 2:1 (4:6, 7:6 i 6:2).

Mirković ima 15, a Lakić 14 godina.

