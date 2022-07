Crna Gora bolja od Portugala, veliki korak ka plasmanu na SP

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Lisabonu Portugal 77:62 u utakmici šestog kola E grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je centar Aleksa Ilić sa 14 poena i devet skokova.

Nikola Ivanović postigao je 13 poena, uz osam asistencija i dva skoka, a istakao se i Petar Popović koji je upisao takođe 13 poena.

Kod Portugalaca najbolji je bio Migel Keiroz, koji je bio najefikasniji na cijelom meču, a upisao je 17 poena i osam skokova.

Crna Gora je pitanje pobjednika riješila praktično već na poluvremenu, jer je rezultat bio 40-30.

Izabranici Boška Radovića pobjedom nad Portugalom stvorili su dobru poziciju za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će sljedeće godine biti održano u Japanu, Indoneziji i Filipinima i drugu fazu u novoformiranoj grupi K startovaće sa deset bodova.

Na taj način, crnogorska selekcija ima ulogu glavnog kandidat za treće mjesto, koje vodi na Mundobasket.

U drugom meču grupe Francuska igra sa Mađarskom i na pet minuta do kraja utakmice Trikolori vode 69:33, pa je poznat pobjednik i tog duela.

Crna Gora je zauzela drugo mjesto u grupi sa četiri pobjede i dva poraza, Francuska je prva sa skorom 5:1, Mađari su na trećem mjestu sa po tri pobjede i poraza, dok je Portugal eliminisan i kvalifikacije je završio bez pobjede.

