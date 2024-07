COK predstavio opremu za OI u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) predstavio je svečanu uniformu olimpijskog tima Crne Gore za ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Parizu.

Uniforme je kreirala poznata crnogorska kreatorka Marina Banović.

Na reviji, na platou hotela CUE, COK i kompanija Sport vision predstavili su i zvaničnu opremu, koju će crnogorski predstavnici nositi tokom Igara od 26. jula do 12. avgusta.

Crnogorski olimpijski tim i u Parizu nosiće opremu kompanije Nike.

Svečanu i zvaničnu opremu na reviji, pored manekena, nosili su i vaterpolisti Jovan Vujović i Marko Mršić, kao i plivači Miloš Milenković i Jovana Kuljača.

Vujović je, govoreći o učešću na reviji, kazao da je bilo treme, kao i u bazenu uoči utakmice.

“Svakako jedno lijepo iskustvo”, kazao je Vujović.

On je naglasio da je vaterpolo reprezentacija spremna za nastup na Olimpijskim igrama.

“Odradili smo jake pripreme, imamo jaku želju da se u Parizu predstavimo na najbolji mogući način. Spremni smo i jedva čekamo da počne”, rekao je Vujović.

Debitantkinja na Igrama u Parizu, plivačica Jovana Kuljača, kazala je da takmičenje dočekuje spremna i u nikada boljoj formi.

“Zadovoljna sam rezultatima, prije dvije sedmice isplivala sam državni rekord na 50 slobodno, u disciplini koju ću plivati u Parizu. Forma je odlična, nadam se da ću na Igrama isplivati još bolje vrijeme”, rekla je Kuljača.

Ona je naglasila da je će učešćem na Olimpijskim igrama ispuniti svoje snove.

“Želim da u Parizu isplivam svoje najbolje vrijeme i opravdam učešće na Igrama”, rekla je Kuljača.

Predsjednik COK-a, Dušan Simonović, podsjetio je da je kompanija Sport vision treći olimpijski ciklus zvanični sponzor crnogorskog olimpijskog tima, odnosno zvanični dobavljač opreme Nike.

“U vremenu koje smo proveli zajedno stvorili smo sjajan partnerski odnos. To je odnos i empatije, i jedinstva, i predstavljanja društvene odgovornosti. Prije svega, odnos prijateljstva i drugarstva, porodice Veličković koja je na čelu te kompanije i sve ove godine to prati i radi”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je zahvalan i zbog sportista koji se sjajno osjećaju u toj opremi.

Govoreći o kreatorki Marini Banović, Simonović je podsjetio da je ona već nekoliko puta bila možda i najzapaženiji kreator opreme olimpijaca na najvećoj smotri sporta na planeti.

“Ponovo je tu sa nama i vjerujem da ste zadovoljni onim što je predstavila”, zaključio je Simonović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS