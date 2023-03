Četiri šahistkinje na vrhu, nova pobjeda Nikoline Koljević

Podgorica, (MINA) – Čelnu poziciju na tabeli 23. Prvenstva Evrope u šahu, nakon devetog kola, dijele četiri šahistkinje.

Remi, nakon obostrano korektne igre, vodećih uoči devetog kola, Meri Arabize iz Gruzije i Aleksandre Malcevskaje koja nastupa za Poljsku, iskoristile su Olivija Kiolbasa i Paulina Gušar.

Kiolbasa je crnim figurama uspjela da nadigra Anastasiju Savinu, dok je Gušar u francuskom derbiju bijelim figurama efektno savladala Diloj Korne.

Upravo, pretposlednje deseto kolo donosi duele: Arabize – Gušar, Malcevskaja – Kiolbasa. Upravo ovi dueli mogu odrediti poredak u finišu.

Po 6,5 poena ima šest igračica ima 6,5 poena i one traže svoju računicu uoči poslednja dva kola.

Tu su dvije šahistkinje iz Gruzije, prvi nosilac Bela Kotenašvili i Melia Salome, kao i Natalija Buksa iz Ukrajine, Stavrula Colkaidu iz Grčke, Ana Sargasjan iz Jermenije i ruska šahistkinja Leja Garifulina koja nastupa pod zastavom FIDE.

Sa sjajnim partijama nastavila je Nikolina Koljevićkoja je savladala favorizovanu Sabinu Ibrahimovu iz Azerbejdžana.

Trenutno je 25 mjesta bolje plasirana od početnog rejtinga.

Njena sjutrašnja protivnica je Petra Kejžar iz Slovenije.

Marija Mia Maraš i Tara Ivanović su poražene, dok je Mateja Popović bila slobodna i upisala još jedan poen na svoj konto.

Sjutra je na programu deseto, pretposlednje kolo, a partije počinju u 15 sati.

