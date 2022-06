Cetinjani izborili četiri finala

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri cetinjskog Lovćena ostvarili su maksimalan učinak prvog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva u Kraljevu i izborili četiri finala.

Za zlatne medalje boriće se Pavle Vušurović, Bogdan Bokan, Mirko Božović i Jovana Lipovina.

Finalni program na programu je sjutra.

Prvenstvo Balkana u Kraljevu okupilo je više od 200 takmičara i sedam država.

