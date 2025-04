Celje zaustavljeno u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Celja nijesu uspjeli da se plasiraju u polufinale Lige konferencija.

Celje je, nakon poraza u prvom meču (2:1), igralo u Firenci neriješeno 2:2.

Fiorentina će u polufinalu igrati sa Betisom, koji je na gostovanju Jagjeloniji u Poljskoj igrao 1:1.

Prvi duel u Sevilji dobio je 2:0.

U drugom polufinalu sastaće se Čelzi i Đurgarden.

Čelzi je u Londonu, u revanšu, poražen od Legije 2:1, ali je nastavak takmičenja izborio zahvaljujući pobjedi u Varšavi od 3:0.

Đurgarden je u Beču, nakon produžetka, slavio protiv Rapida 4:1.

Prvi duel u Stoholmu pripao je austrijskom timu (1:0).

Polufinalni mečevi na programu su 1. i 8. maja.

