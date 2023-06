Ceklić i Gašević pojačali Budućnost

Podgorica, (MINA) – Štoper Zvonko Ceklić i ofanzivac Ognjen Gašević novi su članovi Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Ceklić je u karijeri igrao za Zetu, kazahstanski Turan i slovačku ekipu Zemplin Mihalovce.

“Budućnost je najbolji crnogorski klub, zato je poseban osjećaj nakon potpisa. Nadam se i vjerujem da ćemo svi zajedno da ostvarimo velike ciljeve, prvo kroz Evropu, a nakon toga kroz domaće takmičenje”, rekao je Ceklić.

Gašević je mladi reprezentativac Crne Gore.

“Svi znamo šta Budućnost predstavlja za sve igrače, za navijače i za samu Podgoricu. Vjerujem da ćemo kao tim izgledati dobro, da ćemo imati dobre rezultate i vjerujem da ću ispuniti očekivanja svih”, rekao je Gašević.

Budućnost u nedjelju putuje na Zlatibor, gdje će trenirati sedam dana i odigrati dvije pripremne utakmice.

