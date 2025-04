Budva odbranila trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve sedmi put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore.

Budva je večeras pred svojim navijačima, u trećem meču finalne serije, savladala Budućnost 3:1 (25:20, 25:18 i 25:15) i sa 3:0 u seriji osvojila trofej.

Budvanski tim do odlučujuće treće pobjede u finalu došao je nakon sat igre.

Budva je ove sezone osvojila i Kup Crne Gore.

