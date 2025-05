Budva i Budućnost predstavnici Crne Gore u MEVZA ligi

Podgorica, (MINA) – Odbojkaški klubovi Budva i Budućnost Volley biće predstavnici Crne Gore u MEVZA ligi od naredne sezone.

Biće to ujedno prvo učešće crnogorskih klubova u tom prestižnom regionalnom takmičenju.

MEVZA (Srednjeevropska odbojkaška zonalna asocijacija) liga je regionalno takmičenje u kojem nastupaju klubovi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Slovačke i Mađarske.

Crnogorski predstavnici u MEVZA ligi biće muški sastav Budve, dok će se u premijernom izdanju crnogorskih predstavnika takmičiti i odbojkaši i odbojkašice Budućnosti Volleya.

Saopšteno je da to učešće predstavlja značajan korak naprijed za crnogorsku odbojku i afirmaciju njenih klubova na međunarodnoj sceni.

Predsjednik Odbojkaškog saveza Nikola Kažić kazao je da ulazak crnogorskih klubova u MEVZA ligu rezultat posvećenog rada i strateškog razvoja odbojke u zemlji.

“To je važan korak ka jačanju regionalne saradnje i međunarodnoj afirmaciji domaćih klubova. Postoji šansa da, osim Budve i Budućnosti, makar još jedan klub učestvuje u MEVZA ligi, ali to će se izdefinisati u narednom periodu”, rekao je Kažić na konferenciji za novinare.

Direktor MEVZA lige Frane Žanić kazao je zadovoljan zbog uključivanja crnogorskih ekipa u takmičenje.

“Prisustvo novih timova unijeće dodatnu dinamiku i kvalitet u ligu i obogatiti cjelokupno takmičenje”, rekao je Žanić.

Predsjednik OK Budva Balša Radunović istakao je da je nastup u MEVZA ligi velika čast i privilegija za klub.

“Ambicije i ciljevi Budve ne podrazumijevaju samo učestvovanje, već i želju da se nametnu kao ravnopravan i konkurentan tim u tom takmičenju”, rekao je Radunović.

Predsjednik Budućnosti Miloš Mitrović naglasio je da učešće u MEVZA ligi rezultat jasne vizije, planskog pristupa i dugotrajnog predanog rada.

“Za naš klub je velika čast da se nađe među ekipama u tom prestižnom regionalnom takmičenju”, rekao je Mitrović.

