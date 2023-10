Pobjeda Budućnosti, Derbi poražen od Cedevita Olimpije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su od Cedevita Olimpije, a Budućnost Voli je savladala Megu, u utakmicama petog kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je večeras u Ljubljani poražen od ekipe Cedevita Olimpije 102:93 (27:18, 24:21, 21:24 i 30:30) i upisao drugi poraz ove sezone.

U pobjedničkoj ekipi najefikasniji je bio Klemen Prepelič sa dabl-dabl učinkom – 23 poena i 13 skokova.

U Cedeviti su se istakli i Jaka Blažič sa 23 i Karlo Matković sa 17 poena.

Kod Studenata najbolji su bili Oubrej Dokins i Mateo Drežnjak, koji su zabilježili po 18 poena, a Luka Bogavac je dodao 12.

Košarkaši Budućnost Volija u Podgorici su bili bolji od Mege 73:72 (18:13, 23:18, 17:22 i 15:18).

Podgoričke plave je do pobjede predvodio Jon Makondu koji je upisao dabl-dabl učinak sa 18 poena i 14 skokova, a istakli su se i Rajt Mekinli sa 13 i Flečer Megi sa devet poena.

Kod Mege najefikasniji su bili Uroš Plavšić sa 13 poena i deset skokova, i Andrija Jelavić sa 12 koševa.

U srpskoj ekipi dvocifreni su bili još i Nikola Đurišić i More Čan Ijasoglu.

Budućnost do sada ima maksimalan učinak u regionalnom takmičenju i upisali su pet pobjede iz isto toliko utakmica, dok je SC Derbi od početka sezone upisao tri pobjede i dva poraza.

Mornar Basket će u ponedjeljak u Baru dočekati ekipu Krke.

U ponedjeljak je na programu i košarkaški vječiti derbi između Partizana i Crvene Zvezde, u beogradskoj Areni.

