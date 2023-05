Budućnost prvak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti novi su prvaci Crne Gore.

Budućnost je danas u Baru, u 36. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige, savladala Mornar 1:0.

To je podgoričkom timu šesta titula prvaka, nakon što je najbolji bio i 2008, 2012, 2017, 2020. i , 2021. godine.

Odlučujući pogodak postigao je Zoran Petrović u 6. minutu,

Budućnost je na kraju šampionata imala isti bodovni saldo kao i Sutjeska, ali je do trofeja došla zahvaljujući boljem međusobnom skoru.

Sutjeska je u posljednjem kolu slavila u Radanovićima protiv Arsenala 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Dragan Grivić u 75. minutu.

Pobjedama u posljednjem kolu baraž su izbjegli Petrovac i Jezero.

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Iskru 4:1, golovima Balše Boričića u 9, Aldina Adžovića u 11, Mamadu Mendija u 34. i Filipa Femića u trećem minutu sudijske nadoknade.

Jedini pogodak za Iskru postigao je Žarko Popović u 72. minutu.

Jezero u Beranama slavilo protiv Dečića 2:1.

Do pobjede, vrijedne opstanka, plavski tim došao je golovima Edisa Redžepagića u 16. i Vojina Pavlovića u 79. minutu.

Jedini pogodak za Dečić postigao je Milan Vušurović u 71. minutu.

Slavio je i Rudar, koji je u Bijelom POlju pobijedio Jedinstvo 4:3.

Pljevaljski tim, koji će kroz baraž pokušati da izbori opstanak, do pobjede vodili su Velizar Janketić u 15. i 80, Stefan Golubović u 72. i Ljubomir Kovačević u 89. minutu.

Strijelci za Jedinstvo bili su Bojan Bojić u 3, Danis Kolić u 7. i Žarko Korać u 60. minutu.

U baraž će i Mornar, dok je Iskra ranije izgubila šanse za opstanak.

