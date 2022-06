Budućnost protiv Lapija, Dečić sa Dinamom, Iskra sa Ljaćijem

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće protiv kosovskog Lapija, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Rival Dečića biće bjeloruski Dinamo Minsk, dok će se Iskra sastati Ljaćijem iz Albanije.

U prvom meču, 7. jula, Budućnost će biti domaćin, dok će Iskra i Dečić biti gosti.

Revanši su na programu 14. jula.

