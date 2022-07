Budućnost pred prolazom, Iskra i Dečić imaju aktivan rezultat pred revanš

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras na stadionu pod Goricom kosovski Lapi 2:0, u utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Podgorički plavi tom pobjedom stekli su solidnu prednost pred revanš i opravdali su ulogu favorita.

Utakmica je praktično bila riješena u par minuta sredinom prvog poluvremena.

Lazar Mijović je u 26. minutu pogodio za jedan nula, samo četiri minuta nakon toga odbrambeni igrač Lapija Bianor dobio je crveni karton, a u 33. Minutu Uroš Ignjatović duplirao je prednost plavih i postavio konačnih 2:0.

Gosti nijesu stvorili mnogo prilika, pa Budućnost nije sebi dozvolila da ispusti prednost i na taj način su do kraja, bez većih problema, sačuvali mrežu i ogromnu prednost pred revanš.

Fudbaleri Dečića napravili su veliki rezultat i odigrali su neriješeno u Podgorici protiv Dinama iz Minska 1:1.

Dinamo je na DG Areni imao ulogu formalnog domaćina.

Tuzani su u 26. minutu poveli preko Stefana Denkovića, da bi samo šest minuta kasnije Kisljak izjednačio i postavio, kasnije će se ispostaviti, konačan rezultat.

Iskra je u Elbasanu takođe odigrala neriješeno sa albanskim Lacijem, u meču bez golova.

Danilovgrađani, iako nijesu došli do pobjede, imaju povoljan rezultat pred revanš utakmicu koju će igrati pred svojim navijačima.

Revanš mečevi na programu su za sedam dana. U grupnoj fazi Lige konferencija mjesta ima za 32 ekipe.

Aktuelni i prvi šampion trećeg po kvalitetu fudbalskog takmičenja u Evropi je Roma, koja je u finalu prošle sezone savladala Fejnord.

