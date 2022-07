Bokan i dalje na čelu Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Uprava Košarkaškog kluba Budućnost Voli, na čelu sa predsjednikom Draganom Bokanom, i ubuduće će voditi klub.

Kako je saopšteno iz podgoričkog kluba, na današnjoj sjednici Uprave, odlučeno je da se ulože maksimalni napori da se klubu omogući stabilno finansiranje, koje je uslov za dalje funkcionisanje i realizaciju budućih planova.

Bokan je kazao da je u narednom periodu fokus na angažovanju novog trenera i formiranju što konkurentnijeg tima koji će se izboriti za ostvarenje ciljeva – učešće u plej-ofu ABA lige i pozicija u prvih osam timova Eurokupa.

“Od danas, Budućnost Voli je bogatiji za još jednog člana Uprave. U pitanju je ugledni privrednik Blagota Baća Radović, vlasnik Zetagradnje. U ime Kluba mu želim toplu dobrodošlicu”, rekao je Bokan.

