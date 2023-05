Besi devet medalja u Tirani

Podgorica, (MINA) – Članovi Tekvondo kluba Besa iz Tuzi osvojili su devet medalja na međunarodnom E1 turniru u Tirani.

Nastup su završili sa četiri zlatne, tri srebrne i dvije bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su juniori Andrea Berišaj (do 59), Benan Jusufđokaj (do 55) i Isra jusufđokaj (do 68) i pionirka Eva Vuljaj (do 57).

Srebrni su bili juniori Aurora Vuljaj (do 68) i Leo Gegaj (do 78) i pionirka Lejla Frljučkić (do 33kg, B), dok su bronzane medalje osvojili senior Muhamed Đokaj (do 63) i kadetkinja Adriana Berišaj (do 160 centimetara, do 59).

Na korak od medalje završio je Mark Ujkaj u konkurenciji seniora (do 68), koji je izgubio meč za medalju i osvojio peto mjesto.

“Poslije dominacije juniora i seniora na državnom prvenstvu, moram istaći da su i u Tiranu zablistali juniori. Svih pet takmičara osvojili su medalje i osvojili nove bodove na E rankingu”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

