Bećaj srebrni, Peruničiću bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Član Bese Zinedin Bećaj osvojio je srebrnu, dok je Vasilije Peruničić iz Olimpa bio bronzani drugog takmičarskog dana Prvenstva malih zemalja Evrope u San Marinu.

Bećaj, koji će nastupiti na Mediteranskim igrama u Alžiru, u finalu kategorije do 68 kilograma poražen je od Luksemburžanina Seka Kolibalija.

Istog rivala nedavno je pobijedio na šampionatu Evrope.

Peruničić je, nakon dva efektna trijumfa, izgubio treći meč i bio primoran da se zadovolji bronzanim odličjem.

Crnogorski borci, članovi tekvondo klubova Montenegro stars, Ulcinj, Besa, i S3, nastup na šampionatu završili su sa 12 medalja – po četiri zlatne, srebrne i bronzane.

Zlatne medalje juče su osvojili junior Montenegro starsa Vuk Vuletić (do 73), kadetkinja podgoričkog kluba S3, Lana Baletić i kadetkinje Ulcinja Arta Ismailaga (do 44) i Sara Kraja (do 55).

Srebrnom medaljom morao se zadovoljiti junior Montenegro starsa Mario Vuković (do 63).

Isto odličje osvojile su i kadeti Ulcinja Enes Dušku (do 61) i Amela Nuti (do 44).

Bronzane medalje osvojili su članovi Bese iz Tuzi Aurora Vuljaj (do 63), Isra Jusufđokaj (do 63) i Leo Gegaj (do 63).

Šampionat u San Marinu okupio je 103 takmičara iz devet država.

