Baranima Beogradski pobjednik

Podgorica, (MINA) – Karate klub Bar osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu tradicionalnog 47. turnira Beogradski pobjednik.

Barski karatisti turnir su završili sa 33 medalje – deset zlatnih, šest srebrnih i 17 bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Viktor Vukmarković, Ksenija Knežević, Benjamin Mehović, Ismar Čaušević, Vujo Ivanišević, Ardit Ðonbaljaj, Dario Šćekić, Ljubiša Marić i kata tim Aleksa Janjić, Benjamin Aljošević, Ajsel Gerschwitz i Aleksa Barjaktarović, koji je bio najbolji u kadetsko-juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.

Srebrni su bili Ismar i Ema Čaušević, Benjamin Aljošević, Nikola Milić, Asija Ðonbaljaj i kata tim pionira u sastavu Andrija Barjaktarović, Balša Leković i David Vukmarković.

Sa bronzanim odličjima nastup su završili Milica Vasiljević, Ana Pavlović, Dilan Agović (2), Imran Gusinjac, Damer Omeragić, Andrija Barjakrtarović, Sergej Laković, Ajsel Gerschwitz, Vladimir Ilievski, Matea Dedaj, Andrija Kosović, Aleksa Šćekić, Ðordje Durutović, Dušan Bjelić.

Bronzani su bili kata tim pionirki u sastavu Mia Bulatović, Ana Pavlović i Stefani Ðuković i kata tim nada u sastavu Sergej Laković, Ismar Čaušević, Vladimir Ilievski i Benjamin Mehović

Beohgradski pobjendik okupio je 1.250 takmičara iz 11 država.

