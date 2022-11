Crna Gora u drugu rundu EP prenosi četiri boda

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Podgorici selekciju Poljske rezultatom 26:23, u utakmici trećeg kola D grupe Evropskog prvenstva.

Izabranice Bojane Popović u drugu rudnu takmičenja idu sa prvog mjesta u grupi i u nastavku prenose četiri boda.

Crnogorske rukometašice plasirala su se ranije u drugi krug Evropskog prevenstva pobjedama nad Španijom i Njemačkom.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Jovanka Radičević koja je, u posljednjem meču za reprezentaciju pred domaćom publikom, postigla 12 golova.

