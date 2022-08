Kadetkinje devetoplasirane na EP u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore kao devetoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, za košarkašice do 16 godina.

Crnogorske košarkašice savladale su danas u Podgorici, u meču za deveto mjesto, selekciju Holandije 67:57.

Izabranice selektora Petra Stojanovića šampionat su završile sa pet pobjeda i porazom.

Kadetkinje su zbog slabije koš razlike ostale bez četvrtfinala, a takmičenje u grupi završile su sa dva trijumfa – protiv Turske 60:58 i Norveške 59:24 i porazom od Bugarske 70:64.

U razigravanju za plasman od devetog do 12. mjesta, pobijedile su i selekcije Islanda 87:75 i Irske 85:61.

Crnogorsku selekciju do pete pobjede vodila je Janja Dragišić sa 16, Ljube Andrić je ubacila 13,

Jelena Bulajić dodala je 12, a poen manje Sanja Akšam.

U holandskoj selekciji najbolja je bila Kiona Doustra sa 21 košem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS