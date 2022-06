Crnogorskim kik bokserima 23 medalje na Balkanskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Kik boks reprezentacija Crne Gore nastup na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i seniore u Kraljevu završila je sa 23 medalje – šest zlatnih, deset srebrnih i sedam bronzanih.

Prvaci Balkana postali su seniori Nemanja Čađenović (lou kik, do 75), Filip Sekulović

(lou kik, do 91) i Lazar Klikovac (K1, do 81) i kadeti Jovan Lipovina (kik lajt, do 42), Mirko Božović (kik lajt, do 69) i Viktor Dukić (kik lajt, preko 69).

Srebrna odličja osvojili su seniori Matija

Drobnjak (lou kik, do 86) i Anastazija Petrović (K1, do 56); juniori Faris Dacić (lou kik, do 57), Stefan Grgurević (lou kik, do 57), Nikola Jovetić (lou kik, do 67), Lazar Madžarović (lou kik, do 67), Ishak Agović (lou kik, do 71), Pavle Vušurović (lou kok, do 81) i kadeti Nemanja

Radnjić (kik lajt, do 52) i Bogdan Bokan (kik lajt, do 63).

Bronzanim medaljama okitili su se seniori Uroš Vučinić (lou kik, do 67), Nikola Boričić (lou kik, do 75), Miloš Mugoša (lou kik, preko 91) i Petar Radonjić (kik lajt, do 84); junior Nikola Marinković (lou kik, do 75) i kadeti Luka Šćepanović (kik lajt, do 57) i Luka Heber (kik lajt, do 63).

Za najboljeg borca turnira proglašen je crnogorski reprezentativac Filip Sekulović, koji je oba meča pobijedio prekidom.

Crnogorska selekcija u generalnom plasmanom zauzela je četvrto mjesto u konkurenciji

sedam zemalja.

Šampionat u Kraljevu okupio je 200 takmičara.

