Značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje Crne Gore i Kine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kina imaju značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje, rekao je premijer Dritan Abazović na sastanku sa kineskim ambasadorom Fanom Kunom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je tokom nastupne posjete ambasadora Kuna ocijenio je da dvije zemlje baštine stabilne i prijateljske odnose.

“Abazović je, ukazujući da iako je glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore članstvo u EU, to svakako nije prepreka za dalje unapređenje saradnje s Kinom u oblasti ekonomije, trgovine i turizma”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sagovornici su se saglasili da je kultura svakako jedna od oblasti saradnje koja povezuje dvije zemlje, čemu najbolje svjedoče i aktivnosti u okviru Instituta “Konfučije” koje se tiču jezika, ali i kulturnih sadržaja.

