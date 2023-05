Zbog ulične prodaje narkotika uhapšeno šest osoba

Podgorica, (MINA) – Hercegnovska policija uhapsila je šest osoba zbog ulične prodaje narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli iz policije, uhapšeni su I.Lj.(44), R.Lj. (18), I.Š. (27), D.B. (46), B.Č. (28) i D.V. (53), svi iz Herceg Novog.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi danas su u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, a uz podršku Posebne jedinice policije i pripadnika više organizacionih jedinica policije, realizovali višemjesečnu aktivnost usmjerenu na suzbijanje ulične prodaje narkotika i uhapsili šest osoba“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su te osobe osumnjičene za kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom neovlašena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Jutros su pripadnici policije izvršili pretrese na sedam lokacija i tom prilikom pronađeni su marihuana, drobilica, pištolj u ilegalnom posjedu i jedna replika startnog pišolja“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, radi provjere oduzeta su i dva vozila veće materijalne vrijednosti.

„Policija je u okviru tog predmeta u prethodnom periodu pronašla dva skrovišta, koja su koristili osumnjičeni, a u kojima su pronađeni kokain, marihuana, smješe namijenjene za miješanje sa drogama, vage za precizno mjerenje i oprema namijenjena za pakovanje droga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su protiv tri osobe ranije podnijete prekršajne prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Šest osumnjičenih osoba je uz krivičnu prijavu privedeno državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da su izvršila gore navedena djela“, naveli su iz policije.

