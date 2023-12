Zabrinuti zbog smanjenja kapaciteta javne uprave da odgovori na zahtjeve EU agende

Podgorica, (MINA) – Evropski ekonomski i socijalni odbor (EESC) i crnogorsko civilno društvo saopštili su da su zabrinuti zbog smanjenja kapaciteta javne uprave Crne Gore da odgovori na rastuće zahtjeve evropske agende.

Uoči Samita Evropska unija (EU)-Zapadni Balkan, EESC sastao se danas sa crnogorskim civilnim društvom kako bi ocijenio napredak Crne Gore u procesu pristupanja, posebno u oblasti reforme javne uprave.

„Učesnici sastanka, koji je održan u okviru Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Unije i Crne Gore, izrazili su zabrinutost zbog smanjenja kapaciteta crnogorske javne uprave da odgovori na rastuće zahtjeve EU agende“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) rekli su da je na sastanku istaknuto da se sa novom vladom otvara prozor mogućnosti za napredovanje u potrebnim reformama u okviru pristupnih pregovora.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da, kada je Vlada iskreno posvećena otvorenom i transparentnom dijalogu, pregovaranju koje je zasnovano na interesima građana bez političkih proračuna, „imamo situaciju u kojoj su zadovoljni i naši partneri i politički protivnici“.

„Tako da možemo da podijelimo odgovornost i zasluge za otvaranje nove perspektive pristupnih pregovora“, dodala je Gorčević.

Navodi se da su članovi ZKO-a istakli da je to prvi sastanak nakon izbora novog predsjednika EESC-a, Olivera Ropkea, koji je podnio inicijativu za otvaranje vrata EESC-a zemljama kandidatima i uključivanjem njihovih predstavnika u rad Odbora.

Kopredsjedavajuća sa crnogorske strane Gordana Đurović, kazala je da zajednički konsultativni odbor živi sa izazovima evropske integracije Crne Gore i doprinosi jačanju javne debate sa ključnim zainteresovanim stranama, na inkluzivan i transparentan način.

Dodaje se da se članovi ZKO-a iz Crne Gore raduju učešću u inicijativi EESC-a “Inicijativa za kandidate u procesu proširenja (ECM).

Član EESC-a i kopredsjedavajući sa strane EU, Decebal Stefanita Padure, rekao je da se raduju bliskoj saradnji sa crnogorskim kolegama i žele da vide kako zemlja postepeno napreduje ka članstvu u EU.

„Organizovano civilno društvo kako iz EU, tako i iz Crne Gore, učiniće sve što je moguće kako bi pozitivno doprinijelo ovom zajedničkom cilju“, rekao je Padure.

Povodom nedavnog izvještaja Evropske komisije, predsjednik EESC-a Oliver Ropke je kazao da je Crna Gora uvijek bila predvodnik u procesu proširenja EU.

„Potpuno vjerujem da će nastaviti tim putem sa novom vladom. Potrebni su nam jasni angažmani i akcije“, naveo je Ropke.

On je kazao da ne može dovoljno naglasiti da je za svaku funkcionalnu demokratiju ključno snažno civilno društvo.

„Više nego ikad, crnogorsko civilno društvo može računati na našu nepokolebljivu i aktivnu podršku“, poručio je Ropke.

Kako se dodaje, u okviru rasprave o obavezama u okviru Klastera 1, članovi ZKO-a istakli su važnost reforme javne uprave, posebno u saradnji sa civilnim društvom.

Oni su, kako se navodi, apelovali na crnogorske vlasti da hitno promijene zakonodavni okvir, što je jasno odraženo u završnoj deklaraciji objavljenoj nakon sastanka.

„Konkretno, članovi su tražili izmjenu Zakona o sprečavanju korupcije, koji tretira predstavnike socijalnih partnera i organizacija civilnog društva kao funkcionere isključivo zato što su formalno imenovani od Vlade Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

To, kako se tvrde, nije u skladu s njihovom misijom da zastupaju interese organizovanih socijalnih partnera, dovodeći u pitanje njihovu autonomiju i nezavisnost kao nevladinih i neprofitnih organizacija.

Navodi se da će deklaracija biti distribuirana crnogorskim vlastima i svim relevantnim institucijama EU.

