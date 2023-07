Za najbolje studente 450 stipendija

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete dodijeliće 450 stipendija studentima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i crnogorskim državljanima koji studiraju u inostranstvu.

Ministarstvo će dodijeliti 100 stipendija studentima prirodnih nauka, 50 tehničko tehnoloških, a po 40 studentima medicinskih i poljoprivrednih nauka.

Prema objavljenom konkursu, 113 stipendija dobiće studenti društvenih nauka, 40 humanističkih, 20 osobe sa invaliditetom, dok je 47 predviđeno za deficitarna zanimanja.

“Pravo da konkurišu za stipendiju imaju najbolji studenti druge i narednih godina studija, koji su prvi put upisali semestar tekuće studijske godine, nijesu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje devet”, objasnili su iz Ministarstva.

U konkursu se navodi da se najboljim smatraju studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim takmičenjima.

Kako se navodi, ukoliko se prijavi više kandidata, prednost će imati oni koji imaju veću prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija, kao i veći broj osvojenih nagrada na međunarodnim takmičenjima.

Prijave za stipendije se podnose od 1. do 30. oktobra.

