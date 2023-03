Za digitalnu transformaciju neophodna saradnja ključnih aktera u društvu

Podgorica, (MINA) – Digitalna transformacija je kompleksan proces, koji u potpunosti ne može samostalno realizovati jedna institucija, već je za uspjeh neophodna saradnja svih ključnih aktera u društvu, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), danas je održan konstitutivni sastanak Koordinacionog tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije.

“Dukaj je istakao da je digitalna transformacija izrazito kompleksan proces, koji u potpunosti ne može samostalno realizovati jedna individualna institucija, već je za uspjeh nužna saradnja svih ključnih aktera u društvu, koji obuhvataju privredu, ICT i akademsku zajednicu i građane”, navodi se u saopštenju.

Dukaj, koji je predsjedavao sastankom, ocijenio je da je uspostavljanje tog tijela na centralnom nivou izuzetno važno.

“I samo ovako široko postavljena koordinaciona struktura može razmatrati, usaglasiti interese predloge i sugestije različitih sektora, poslovnog nevladinog, akademske zajednice, javne uprave”, rekao je Dukaj.

On je, kako se navodi, dodao da očekuje aktivnu saradnju svih članova tijela u budućim inicijativama.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise, Dušan Polović, koji je potpredsjednik Koordinacionog tijela, kazao je da se strategija digitalne transformacije nikako ne smije shvatiti kao tehničko-razvojna strategija.

Polović je naveo da je ta strategija jedan od ključnih političkih i razvojnih dokumenata, čije će aktivnosti ubrzati razvoj države i omogućiti korišćenje razvojnih potencijala digitalizacije, sa ciljem pozicioniranja Crne Gore kao referentnog digitalnog okruženja.

Iz MJU su kazali da je na sastanku prezentovan i Plan komunikacije u sprovođenju digitalne transformacije, koji je u saradnji sa predstavnicima Ministarstva, kreirao stručnjak za psihologiju i komunikacije Radoje Cerović.

“Sastanak je okončan diskusijom, u okviru koje su prisutni predstavnici relevantnih insitutucija, privrede i poslovne zajednice dali korisne sugestije i smjernice u pravcu unapređenja kako strateških dokumenata, tako i budućih pravaca saradnje u cilju ostvarivanja što kvalitetnijih rezultata u oblasti digitalizacije”, navodi se u saopštenju.

