Vučković jedini kandidat za predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković jedina se prijavila na javni oglas za izbor predsjednika tog suda.

Javni oglas raspisan je 4. jula, a rok za dostavljanje prijava istekao je u četvrtak.

Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer rekla je agenciji MINA da je jedinu prijavu dostavila Vučković.

Sudski savjet će na sjednici, koja je zakazana za 4. i 5. avgust, utvrditi da li Vučković ispunjava uslov za izbor predsjednika Vrhovnog suda.

Upravni sud poništio je ranije akt koji je Vrhovni sud 19. januara uputio Sudskom savjetu, a u kojem se navodilo da predlog kandidature Vučković za izbor predsjednika Vrhovnog suda nije utvrđen.

Upravni sud je obrazložio da je Vrhovni sud propustio da na pravi način odredi pitanje dvotrećinske većine prilikom izjašnjavanja o kandidaturi Vučković.

Upravni sud je tada donio presudu kojom je Vučković predložena za čelnu poziciju u Vrhovnom sudu.

Vučković, međutim, na sjednici Sudskog savjeta 3. jula nije izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda jer je dobila samo tri glasa podrške, dok je šestoro članova Savjeta bilo protiv da ona u punom mandatu rukovodi tim sudom.

Vrhovni sud je u v.d. mandatu od kraja decembra 2020. godine nakon ostavke dugogodišnje predsjednice Vesne Medenice.

Vučković u v.d. mandatu od septembra 2021. godine rukovodi Vrhovnim sudom.

