Vlada bez konsultacija odlučila da iseli Privredni sud

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore odlučila je da iseli Privredni sud iz zgrade koju je koristio protekle 32 godine, nakon krajnje netransparentnog postupka i bez prethodnih konsultacija sa predstavnicima sudske vlasti, saopšteno je iz tog suda.

Iz Privrednog suda ocijenili su da je Vlada donošenjem te odluke, bez prethodne konsultacije, pokazala nerazumijevanja potreba i uloge suda i neadekvatan odnos prema autoritetu institucije.

„Bez namjere da ospori, ili na bilo koji način ograniči nadležnost Vlade da vrši imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine, niti da umanji značaj rada Uprave ze statistiku, Privredni sud mora da ukaže da je tim postupkom iskazana neskrivena prevaga značaju rada Uprave za statistiku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je iskazana i neadekvatna percepcija uloge Privrednog suda u ostvarivanju vladavine prava i kreiranju stabilnog i povoljnog poslovnog ambijenta, kao ključnog uslova za ekonomski razvoj države.

Portparol Privrednog suda Vladimir Bulatović rekao je da izostanak dijaloga između predstavnika izvršne i sudske vlasti o pitanju koje značajno utiče na rad tog suda ukazuje da odluka Vlade nije vođena ustavnim principom podjele i ravnopravnosti tri grane vlasti, uz očigledno zanemarivanje uslova neophodnih za rad suda.

On je kazao da je u od 24. jula do 31. avgusta planirano kolektivno korišćenje godišnjih odmora zaposlenih u sudu, dok su ročišta u predmetima već zakazana za septembar i oktobar.

“Pa bi eventualno izmještanje suda u druge prostorije u tom periodu neminovno dovelo do odlaganja velikog broja ročišta, što bi u krajnjem kršilo pravo stranaka na suđenje u razumnom roku”, dodao je Bulatović.

On je kazao da je izostala analiza potreba suda za prostornim kapacitetima i ocjena da li su prostorije, koje su date sudu na korišćenje umjesto postojećih, dovoljne i adekvatne za rad suda.

Bulatović je rekao da je odluka Vlade uslijedila nakon što su u prethodnom periodu izdvojena značajna sredstva iz budžeta suda za adaptaciju i poboljšanje uslova rada u prostorijama koje sada koristi.

On je naveo da zaštita dostojanstva suda počinje u sudnici.

“A završava se na onom koraku koji predstavlja spoznaju sudija da su autoritet institucije kojoj pripadaju, načela nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva i ravnopravnosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, vrijednosti koje nemaju alternativu”, zaključio je Bulatović.

