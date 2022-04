Vag čestitala Abazoviću, Krivokapiću i Đurović

Podgorica, (MINA) – Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag čestitala je premijeru Dritanu Abazoviću izbor na tu funkciju, navodeći da se Misija raduje jačanju saradnje sa crnogorskom Vladom.

Vag je navela da se Misija raduje jačanju saradnje sa Vladom u cilju podrške miru, stabilnosti, dalje konsolidacije demokratske tranzicije i reformskih procesa.

“U punoj saglasnosti sa vrijednostima i principima koje dijele države učesnice OEBS-a”, kazala je Vag, navodi se u objavi na Fejsbuku /Facebook/ stranici Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Ona je čestitala izbor i ministru vanjskih poslova Ranku Krivokapiću.

“Kroz redovne konsultacije sa Ministarstvom vanjskih poslova, kao prvom kontaktnom tačkom, Misija usklađuje svoje aktivnosti kako bi iskoristila resurse na strateški identifikovanim projektima”, kazala je Vag.

Vag je dodala da će dugogodišnje iskustvo Krivokapića u radu sa Parlamentarnom skupštinom OEBS-a svakako doprinijeti da saradnja bude još djelotvornija.

Ona je na izboru čestitala i novoizabranoj predsjednici Skupštine, Danijeli Đurović.

“Misija je razvila snažno partnerstvo sa Skupštinom, jačajući transparentnost njenog rada, profesionalizam skupštinske službe za ljudske resurse i sveukupne kapacitete zaposlenih u izradi zakona, kao i rodnu osjetljivost Parlamenta,” kazala je Vag.

Kako je dodala, Skupština ima punu i kontinuiranu podršku Misije.

