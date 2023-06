Uvesti skrining mentalnog zdravlja u školama najmanje jednom godišnje

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim školama, pored sistematskih pregleda, treba uvesti skrining mentalnog zdravlja djece najmanje jednom godišnje, ocijenio je Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Odbor je danas dostavio parlamentu ocjene i stavove na osnovu konsultativnog saslušanja o vršnjačkom nasilju u Crnoj Gori koje je održano 4. maja.

Članovi Odbora smatraju da treba formirati tim za praćenje pojava nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji bi činili predstavnici ministarstava prosvjete, rada i socijalnog staranja i unutrašnjih poslova, Zavoda za školstvo i nevladinih organizacija.

“Odbor je ocijenio da treba intenzivirati komunikaciju izmedu škola i centara za socijalni rad u cilju zajedničkog i blagovremenog preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti”, kaže se u stavovima.

Ocijenjeno je da je potrebno planirati i sprovesti aktivnosti na prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja u skladu sa rezultatima istraživanja koje je Zavod za školstvo Crne Gore realizovao sa učenicima osnovnih i srednjih škola.

“Odbor smatra da je potrebno nastaviti sa kontinuiranim unapređivanjem kompetencija nastavnika i zaposlenih u stručnim službama obrazovno-vaspitnih ustanova pohađanjem programa stručnog usavršavanja iz ove oblasti”, navodi se u stavovima tog skupštinskog tijela.

Odbor je podržao da Ministarstvo pravde, nakon dobijanja komentara Evropske komisije vezanih za nacrte zakona iz oblasti krivičnog zakonodavstva, razmotri da li je potrebno dodatno propisati ili izmijeniti određena krivična djela iz važećeg krivičnog zakonodavstva i da li su žrtve tih krivičnih djela pravno zastićene.

Ocijenjeno je da treba formirati tim za izradu strategije za borbu protiv nasilja, sastavijen od predstavnika svih državnih institucija, kojim bi koordinirao predsjednik Vlade.

“Pored sistematskih pregleda u školama, potrebno je najmanje jednom godišnje uvesti skrining mentalnog zdravija, a u slučaju primjećivanja devijantnih promjena u ponašanju djece, po potrebi, i cešće, o čemu bi vodili evidenciju škole i nadležni centri za mentalno zdravlje, koji funkcionišu u okviru domova zdravlja”, kaže se u stavovima Odbora.

