Utvrđen predlog odluke o imenovanju OIK Zeta

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor Skupštine utvrdio je danas predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije (OIK) Zeta i predložio Nelu Anđušić za predsjednicu tog tijela.

Odbor je za zamjenika predsjednice predložio Miloša Kavarića, a za sekretarku komisije Tijanu Trifunović.

Za članove komisije predloženi su Nada Ulićević, Veljko Kostić, Marina Stanović i Pavle Canović, a za njihove zamjenike Jasmina Vujačić, Milica Kaluđerović, Anđelija Otović i Tomica Knežević.

Predsjednica Odbora Suzana Pribilović predložila je da članovi Odbora iniciraju vanredno zasijedanje Skupštine za 22. septembar, na kojoj bi bila usvojena odluka o imenovanju OIK Zeta.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da su zakoni o Zeti neustavni i da očekuje da će Ustavni sud dati epilog po tom pitanju.

Koprivica je rekao da se, usred sprovođenja izbornih radnji, prvi put formira OIK Zeta i njen stalni sastav, umjesto da su svi ti organi na vrijeme konstituisani prije raspisivanja izbora.

“Došlo je do formiranja nove opštine nakon što su raspisani izbori za tu jedinicu lokalne samouprave, koja je bila u sastavu Glavnog grada”, kazao je on.

Koprivica je rekao da je anomalija i to da se odluka o broju odbornika, koji će da se biraju na tim izborima, donosi nakon raspisivanja izbora jer je, u međuvremenu, promijenjena i teritorija i veličina biračkog tijela.

“Konačno, usred sprovođenja izbornih radnji se obrazuje OIK za tu jedinicu lokalne samouprave. Sve je ovo jedna ustavno-pravna anomalija i posljedica izbornog inženjeringa”, rekao je Koprivica.

Poslanik Demokratske partije socijalista Ljuiđ Škrelja kazao je da je formiranje samostalne opštine Zeta višegodišnja želja građana tog područja.

On je upitao da li je Odbor tu da koči procese “ili da pomognemo da se razvijaju kako su i krenuli”.

Prema riječima Škrelje, poslanici su pozvani da pomognu da se izbori održavaju u propisanom roku i sa organima neophodnim za sprovođenje izbora.

Poslanik Demokratskog fronta Dragan Bojović podsjetio je da je podnijeta inicijativa Ustavnom sudu povodom usvojenih zakona, i da očekuju brzu reakciju i odluku suda po tom pitanju.

