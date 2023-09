MVP: Uskoro otvaranje ambasada u Danskoj i Egiptu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će uskoro otvoriti ambasade u Danskoj i Egiptu, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) navodeći da se time nastavlja jačanje diplomatsko-konzularne mreže.

Iz MVP su podsjetili da je prošle godine otvorena Ambasada u Nizozemskoj, sa sjedištem u Hagu, čime se doprinijelo intenziviranju političkih odnosa sa zemljom čija je podrška pridruživanju Crne Gore porodici evropskih država od izuzetnog značaja.

“Vodeći se našim ključnim vanjskopolitičkim prioritetom, a to je upravo članstvo u Evropskoj uniji (EU), obezbijeđeni su svi uslovi za kvalitetno funkcionisanje diplomatsko–konzularnog predstavništva (DKP) u Hagu”, kaže se u saopštenju.

Time će se, kako se navodi, pružiti dodatan doprinos razvoju odnosa dvije države i potvrditi posvećenost Crne Gore da razvija političke, ekonomske i sveukupne odnose sa prijateljskom i savezničkom Nizozemskom.

Iz MVP su kazali da je Vlada odluku o otvaranju Ambasade u Danskoj, sa sjedištem u Kopenhagenu, donijela krajem 2018. godine, i da MVP privodi kraju procedure za otvaranje tog DKP-a.

“MVP je u budžetskom planu za narednu godinu predvidjelo otvaranje Ambasade u Kopenhagenu, pa će, u komunikaciji sa Ministarstvom finansija koje daje konačnu saglasnost, raditi na ostvarenju planiranog”, precizirali su iz MVP.

Kako su naveli,otvaranje tog DKP-a će doprinijeti intenziviranju saradnje u svim oblastima, afirmaciji i promovisanju potencijala i jačanju prijateljstva između dvije države.

Iz MVP su istakli značaj otvaranja DKP-a za proces evropske integracije, imajući u vidu da je u Danskoj podrška javnog mnjenja proširenju EU na visokom nivou, kao i da Crna Gora nema DKP u skandinavskim državama.

Navodi se da je, u cilju jačanja prisustva u Švajcarskoj, a u okviru plana razvoja DKP mreže i jačanja bilateralnih kontakata shodno definisanim prioritetima, u pripremi otvaranje Ambasade i u Ženevi, jednom od najvažnijih diplomatskih centara u svijetu.

“Vodeći se principom racionalizacije troškova, Ambasada će biti otvorena u okviru objekta u kojem je smještena Misija Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama”, kazali su iz MVP-a.

Prema njihovim riječima, otvaranje tog DKP-a doprinijeće jačanju veza sa zemljom koja njeguje viševjekovnu tradiciju evropskih i demokratskih vrijednosti, a koje su kompatibilne i sa vrednosnom orijentacijom Crne Gore i njene vanjske politike.

Iz MVP su rekli da je otvaranje DKP-a značajno i zbog održavanja bliskih veza sa brojnom crnogorskom dijasporom u Švajcarskoj, kao i pružanja konzularnih usluga, za koje se crnogorski državljani koji žive u Švajcarskoj, trenutno, obraćaju DKP-ima Crne Gore u Njemačkoj.

Kako se dodaje, srednjeročni plan razvoja diplomatsko konzularne mreže podrazumijeva otvaranje DKP-a i u Slovačkoj, Češkoj i Egiptu.

Te države su, kako su naveli iz MVP, kao članice Unije, snažan podržavalac integracije Crne Gore u EU i politike proširenja.

“I zagovornici stava da je članstvo zemalja Zapadnog Balkana u EU jednako važno i za Uniju i za zemlje regiona, a otvaranje DKP-a u tim državama doprinijeće intenziviranju političkih, ali i ekonomskih, kulturnih i ukupnih bilateralnih odnosa”, dodaje se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je u planu otvaranje i ambasade u Egiptu, imajući u vidu doprinos i ulogu te države u afirmisanju sigurnosti I prosperiteta mediteranskog regiona.

Kako se navodi, to će biti prvo DKP Crne Gore na afričkom kontinentu.

Dodaje se da će širenje crnogorske diplomatsko-konzularne mreže na taj region, doprinijeti boljem povezivanju i snažnijoj saradnji, naročito u oblasti turizma.

“Posebno imajući u vidu uspostavljanje čarter avio linije iz Egipta tokom turističke sezone, koje je, uz vizne olakšice za egipatske turiste u tom periodu, otvorilo nove mogućnosti za snažnije ekonomsko povezivanje i saradnju između dvije zemlje”, rekli su iz MVP.

Oni su naveli da, pored snaženja bilateralnih veza i unapređenja saradnje, u kontunuitetu rade i na širenju mreže počasnih konzula, čiji rad doprinosi boljem povezivanju u oblasti ekonomije, i predstavljanju Crne Gore u svim, a naročito onim zemljama u kojima država nema diplomatsko-konzularno predstavništvo.

Iz MVP su najavili da je u završnoj fazi priprema otvaranja konzulata u Japanu na čelu sa počasnim konzulom u Inujami.

