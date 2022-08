URA: Nadamo se utvrđivanju potpune istine

Podgorica, (MINA) – Prethodni vrh Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) olako je odbacio postupak ispitivanja sticanja prvog miliona predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, saopštili su iz Građanskog pokreta URA dodajući da se nadaju utvrđivanju potpune istine u tom predmetu.

URA je pozdravila najavljeno obnavljanje postupka SDT-a u slučaju sticanja prvog miliona Đukanovića.

„Prethodni vrh SDT-a sa Milivojem Katnićem taj je postupak olako odbacio, što ne čudi imajući u vidu njegovu neskrivenu povezanost sa strukturama vlasti i njima povezanim kriminalnim miljeom“, kaže se u saopštenju.

Oni su kazali da se nadamo utvrđivanju potpune istine i činjenica SDT-a, kojem, kako su naveli, još jednu pružaju podršku za odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije.

„Promjene u toj instituciji su bile neophodne, a URA je ponosna jer je dala odlučujući podstrek da se te promjene i dese uprkos opstrukcijama sa gotovo svih strana. Uspjeli smo za dobro Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS