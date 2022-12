Uhapšen po potjernici Interpola Ankara

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva i Sektora za borbu protiv kriminala danas su, u zajedničkoj akciji ciljanog traganja, uhapsili državljanina Turske M.G. (37) za kojim je Interpol Ankara raspisao međunarodnu potjernicu.

Kako su saopštili iz Uprave policije, za M.G. je NCB Interpol Ankara u ponedjeljak raspisao crvenu međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela ubistvo sa umišljajem.

Dodaje se da je provjerama utvrđeno da postoje indicije da se M.G. krije na teritoriji Crne Gore.

“On se sumnjiči da je 12. aprila u Istanbulu, zajedno sa saučesnikom, ubio S.U, a ranio očevica događaja G.T, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je M.G. priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost, koja mu je odredila ekstradicioni pritvor.

