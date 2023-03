Podgorica, (MINA) – Državni i opštinski funkcioneri ne prave razliku između partijskih i javnih dužnosti, pa je zato u svakom izbornom ciklusu na djelu funkcionerska kampanja, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz CDT-a su naveli da i ove godine sprovode kampanju “Glasaj slobodno” kako bi promovisali neprikosnoveno pravo građana i građanki na slobodan politički izbor.

Kako su rekli, cilj kampanje je da građane podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, kao i da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

“U okviru kampanje smo pripremili osam promotivnih spotova sa porukama koje treba da motivišu građane da slobodno izraze svoju volju na predstojećim predsjedničkim izborima i da ih podsjetimo na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju”, rekli su iz CDT-a.

Oni su naveli da novim promotivnom spotom podsjećaju da je zakonom zabranjeno korišćenje državne imovine u izborne svrhe, kao i da je za to djelo zaprijećena kazna zatvora do pet godina.

“Državni i opštinski funkcioneri ne prave razliku između partijskih i javnih dužnosti, pa zato u svakom izbornom ciklusu imamo na djelu funkcionersku kampanju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, državna imovina se ne smije koristi u izborne svrhe, a o tome bi trebalo da vodi računa Agencija za sprečavanje korupcije.

